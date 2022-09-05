Красноярск, 5 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Как сообщил 5 сентября в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, регион готов к вакцинации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палатка пункта мобильной вакцинации от гриппа

В край поступило уже более 545 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и «УльтриксКвадри» для иммунизации взрослых и детей.

Горяев отметил, что вакцинация эффективно защищает от гриппа. «В прошлом сезоне доля гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний по сравнению с предыдущими годами снизилась более, чем в два раза», — подчеркнул он, добавив, что летальных исходов среди заболевших не регистрировалось.

Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-14 дней и сохраняется до 12 месяцев, подытожил главный санитарный врач края.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте всероссийской прививочной кампании против гриппа. В подписанном ею постановлении о мерах по профилактике гриппа властям в регионах рекомендуется охватить вакцинацией как минимум 60% жителей.

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