Владивосток, 5 сентября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке на VII Восточном экономическом форуме находится делегация правительства Амурской области. Представители региона уже посетили Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров ООО «Газпром гелий сервис» в столице Приморья с целью ознакомиться с детальностью компании, которая строит в амурском городе Свободном комплекс сжижения природного газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM ВЭФ

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О начале форума в своём телеграм-канале написал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Дан старт ВЭФ-2022! Амурская область оригинально представила свой промышленный и инвестиционный потенциал, а также богатую культуру. В нашем ярком павильоне много интерактивных площадок, можно даже собственноручно отправить ракету с космодрома Восточный. Наша команда показала высокий уровень! Так держать!» — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме был дан старт проекту разработки Сыллахского угольного разреза в Якутии. Объём вложений составит 21 млрд рублей.