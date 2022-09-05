Мехико, , 06:04 — REGNUM Супружеская пара и ребёнок девяти лет стали жертвами сильных ливней, обрушившихся на тихоокеанское побережье Мексики. Об этом 4 сентября сообщает региональная газета Sol de Acapulco.

Молния. Ливень David

Мощные ливни, сопровождаемые сильным порывистым ветром скоростью до 22 м/сек наблюдаются в городе-курорте Акапулько в мексиканском штате Герреро. Среди жертв ливня оказалась супружеская пара, которую унесло вместе с автомобилем потоком воды, и ребёнок девяти лет, погибший при обрушении части стены жилого дома.

Кроме того, в результате сильных ливней произошли обрывы линий электропередач, подтопления зданий и объектов инфраструктуры, а также сход оползней. При этом по прогнозам метеорологов в ближайшие 24 часа ожидается выпадение до 250 мм осадков. Власти штата Герреро призвали граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности и следить за информацией, которая будет поступать от сил гражданской обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске прогнозируют шквалистый ветер и ливни с градом