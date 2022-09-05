Удмуртия, 13 сентября, 2002, 09:20 — ИА Регнум. Накануне Всероссийской переписи населения в Управлении статистики решили перепроверить все адресное хозяйство. Списки жилых домов Ижевска, имеющиеся сегодня в Горжилуправлении и Бюро технической инвентаризации (БТИ), были составлены еще десять лет назад.

Галина Селина, главный специалист отдела по переписи населения Госкомстата УР: "Мы получили списки из БТИ, там зарегистрирован каждый дом. Для того, чтобы проверить каждый дом, наши регистраторы этим и занимались, в натуре уже проверяли. Каких-то домов не было, какие-то были, у нас есть все дома, которые здесь были и которых не было".

10 дней бригады регистраторов проверяли и перепроверяли данные. Собранный материал станет основой новой карты города, на нее нанесут все реально существующие дома. В статуправлении уверяют: члены переписных комиссий не пропустят ни одно жилое здание, даже если оно не учтено в городском хозяйстве. Такому дому регистраторы присвоят условный номер и обязательно придут туда во время переписи.