Усть-Канский район, Алтай, 5 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании Мендур-Сокконской средней школы в Усть-Канском районе Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в школе на Алтае

Возгорание произошло 4 сентября около 17:30 по местному времени. По предварительным данным, в этот момент в школе никого не было. Площадь пожара составила 1170 кв. метров, его причины в настоящее время устанавливаются.

«На место происшествия выехала группа дознавателей и прокурор Усть-Канского района Дмитрий Вакалов. Ход и результаты проверки на контроле прокурора республики», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, деревянное здание школы было построено в 1987 году. В 2023 году его должны были капитально отремонтировать. В школе обучались 57 детей.