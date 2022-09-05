Владивосток, , 05:55 — REGNUM На площадке Восточного экономического форума 2022 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Краснов Kremlin.ru

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По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на необходимость обеспечения равной защиты как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.

В сегодняшних реалиях влияние внешних угроз, связанных с санкционной агрессией со стороны западных стран, требует совершенствования механизмов защиты прав бизнес-сообщества.

Органы прокуратуры реализуют принципы гласности и открытости, выстраивая эффективный диалог с хозяйствующими субъектами, посредством использования всего многообразия имеющихся форм коммуникации с бизнес-сообществом.

Многолетний опыт участия Генпрокуратуры России в Петербургских международных экономических форумах и Восточных экономических форумах позволил усовершенствовать механизмы открытого и всестороннего взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности.

ВЭФ-2022 предоставляет ещё одну возможность не только обменяться мнениями с бизнесменами о состоянии законности в данной сфере, но и услышать о волнующих их проблемах. Такой способ сотрудничества способствует более продуктивному диалогу с предпринимателями.

Представители бизнес-сообщества смогут на стенде получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения, а также в интерактивном режиме ознакомиться с функционалом официального мобильного приложения Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные малочисленные народы примут участие в работе ВЭФ-2022 — «Дом коренных народов» открылся на «Улице Дальнего Востока».