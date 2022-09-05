Москва, , 05:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём видеообращении 5 сентября к участникам II Международного форума по спасению тигра отметил, что за 12 лет работы количество полосатых хищников увеличилось до 750 особей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря государственным мерам, слаженной и упорной работе ученых, энтузиастов и природоохранных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во Владивостоке на острове Русский начал работу VII Восточный экономический форум, а также открылся II Международный форум по спасению тигра.