Владивосток, , 05:40 — REGNUM Коренные малочисленные народы примут участие в работе ВЭФ-2022 — «Дом коренных народов» открылся на «Улице Дальнего Востока», сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Традиционная одежда народов Крайнего Севера Manfred Werner

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В «Доме коренных народов» будут работать лидеры Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — представители таких народов как нивхи, чукчи, эвены, орочи, тазы, нанайцы, долгочаны, ительмены, коряки, энцы, алеуты, саамы и другие

Участники намерены обсудить вопросы развития традиционной экономики коренных народов, взаимодействия с промышленными компаниями в рамках стандартов ESG, перспективы в области креативных индустрий.

Гостям «Дома коренных народов» предлагается принять участие в мастер-классах по художественной обработке кости, рога, клыка моржа, изготовлению игрушки. также можно сделать изделия из рыбьей кожи, меха оленя или освоить национальные танцы северных народов, послушать горловое пение и игру на национальных инструментах.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Русский во Владивостоке на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума 5 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока».