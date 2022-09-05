Токио, 5 сентября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Японский чиновник Харуюки Такахаси, который был членом оргкомитета в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Токио, подозревается в получении ещё одной взятки в размере 26 млн иен ($185 тыс.). Об этом 5 сентября сообщает агентство Kyodo.

Взятка

Уточняется, что речь идёт о компании Daiko Advertising, зарегистрированной в регионе Кансай, чьей специализацией является реклама. В интересах данной фирмы было обеспечение для своих клиентов выгодными условиями на время отбора спонсоров перед Олимпиадой. Отмечается, что в течение трёх лет компания трижды совершала платежи консалтинговой фирме, руководителем которой был Такахаси. По данным следствия, часть денег выплачивалась лично Такахаси.

При этом Такахаси уже находится под арестом по подозрению в получении взятки на сумму около 45 млн иен (более $328 тыс.) от производителя одежды Aoki и на сумму 70 млн иен ($498 тыс.) от крупного издательства Kadokawa. Обе компании были спонсорами Олимпийских игр. Предполагается, что Такахаси мог использовать свои личные связи в рекламной сфере для продвижения интересов компаний, от которых он незаконно получал за это крупные денежные суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, возглавлявший оргкомитет летней Олимпиады в Токио 2021 года, подозревается в получении взятки.