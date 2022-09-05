Прокопьевск, Кемеровская область, 5 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Прокопьевском округе Кемеровской области более 70 человек задействованы в поисках пенсионерки и её 10-летнего внука, пропавших в тайге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, 3 сентября они пошли за грибами и не вернулись.

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Мобильных телефонов у них не было. После поступления сигнала правоохранители организовали поисковую операцию. К настоящему времени в ней задействованы сотрудники полиции, спасатели, волонтёры и местные жители.

«Создано несколько поисковых групп, которые обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание и помочь выйти из лесного массива пропавшим людям», — отметили в ведомстве.

Координирует поисковую операцию руководство уголовного розыска ГУ МВД России по Кузбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе кузбасские правоохранители нашли 16-летнего мальчика, пропавшего во время сбора шишек в лесу. Как выяснилось, подросток ушёл от родственников после ссоры и не хотел возвращаться.

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