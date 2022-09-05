Мцхета, Грузия, 5 сентября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В патриаршем кафедральном соборе Светицховели, расположенном в городе Мцхета, прозвучала молитва на церковнославянском языке, сообщает 4 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Светицховели. Мцхета. Грузия [ Levan Gokadze}

Данное событие вызвало настоящий переполох среди националистически и русофобски настроенных кругов грузинской общественности. По их мнению, «язык оккупантов» не должен звучать в грузинских церквях. В адрес грузинской патриархии посыпались обвинения в «прорусской ориентации». Теолог Гоча Барнов заявил, что у священников Грузинской православной церкви «менталитет находится в России и Советском Союзе», и что грузинские епископы «часто бегают к патриарху Кириллу», при этом не посещая с визитом Константинопольскую патриархию. Барнов сказал, что в нынешних условиях чтение молитв «на русском языке» не допустимо в храмах Грузии.

Священнослужители же Грузинской православной церкви, в свою очередь, заявили, что Светицховели посещает большое количество русскоязычных туристов, не знающих грузинского языка, и для них священники, приехавшие из Белоруссии и Эстонии, прочли несколько молитв на церковнославянском языке.

Журналисты «Мтавари архи» потребовали от пресс-секретаря Грузинской патриархии Андрии Джамгаидзе немедленного объяснения происшедшего инцидента, отправив ему официальный запрос. Однако Джамгаидзе запрос проигнорировал, в свою очередь, заявив на своей странице в социальной сети, что «Мтавари архи» своими действиями преднамеренно дискредитирует ГПЦ.

Напомним, что нежелание Грузинской православной церкви обострять отношения с Московской патриархией вызывает крайне негативную реакцию среди грузинских националистов.