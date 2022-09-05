Усть-Канский район, Алтай, 5 сентября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Сгоревшая средняя школа в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района Республики Алтай была построена в 1987 году. Об этом написал в своём телеграмм-канале замруководителя аппарата главы региона Михаил Максимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в школе на Алтае

По его словам, здание школы было включено в план по капитальному ремонту на 2023 год по программе «Модернизация школьных систем образования». Однако днём 4 сентября здесь произошёл пожар, причины которого в настоящее время устанавливаются.

«Всего в селе в двух школах (начальной и средней) обучается 130 детей, из них в средней — 57. Для продолжения учебного года сейчас рассматривается вариант задействования зданий начальной школы и досугового центра», — отметил чиновник.

Глава республики Олег Хорохордин поручил руководству регионального минобрнауки и районной администрации «принять исчерпывающие меры для того, чтобы учебный год для детей продолжился в штатном режиме».