Владивосток, 5 сентября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке выросла, об этом на открытии II Международного форума по сохранению тигра заявил 5 сентября глава Минприроды России Александр Козлов, — сообщил ТАСС.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурские тигры

«Популяция тигра на Дальнем Востоке не только сохранена, но она еще и прирастает благодаря упорной политике государства, общественных, научных организаций и небезразличных людей, которые необязательно живут на [Дальнем] Востоке. Это победа тигра и человека. Но так было не всегда, и мы знаем, что к снижению популяции тигра привела в том числе и деятельность человека, надо сделать все, чтобы этого не повторить», — отметил чиновник.

По данным Александра Козлова, четверть ареала тигра приходится на национальные парки и заповедники. «Я хотел бы поблагодарить наших сотрудников, которые делают все для того, чтобы краснокнижный зверь чувствовал себя в безопасности».

Сейчас число тигров в России превышает 650 особей, в 2010 году их было лишь 400. Всего на территории РФ может жить около 1000 тигров. 80% популяции амурских тигров сосредоточено в Приморском крае. Также полосатые хищники живут в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области.