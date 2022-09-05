Владивосток, , 05:17 — REGNUM На острове Русский во Владивостоке на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума 5 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщается на официальном сайте форума.

Общий вид на «Улицу Дальнего Востока», на ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Читайте также: В Кремле сообщили имена иностранных гостей, которые приедут на ВЭФ

В церемонии приняли участие заместитель полпред Юрий Трутнев, губернаторы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Регион активно развивается: сегодня на его территории реализуется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов, общий объём инвестиций приближается к 3 трлн рублей, создано 120 тыс. рабочих мест. И всё-таки этот форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны — этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами», — сказал на открытии Юрий Трутнев.

«Улица Дальнего Востока» — одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все дальневосточные регионы Дальнего Востока.

Также прошёл парад делегаций регионов ДФО. С номерами выступили артисты творческих коллективов Приморского края. Пролёт над сценой совершила группа истребителей Восточного военного округа.

В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

Дальневосточные регионы наряду с реализуемыми инвестиционными проектами покажут уникальные и прорывные проекты, а также яркую, самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. На всех павильонах будут представлены товары местного производства, на отдельных павильонах планируется организация дегустации, продажа уникальных ювелирных украшений и одежды местных брендов.

Экспозиции включают объемные интерактивные макеты, отдельные стенды крупных инвестиционных проектов, современные сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.

В экспозициях дальневосточных регионов предусмотрено много стационарных и интерактивных анимированных фотозон, арт-объектов, мастер-классов и выставок. Яркой и необычной будет и ночная иллюминация павильонов.

На «Улице Дальнего Востока» разместятся шесть отраслевых павильонов.

Отмечается, что ежедневно будут проводиться Дни регионов Дальнего Востока. Каждый день будет посвящен двум регионам, а в последний день работы выставки «Улица Дальнего Востока» запланирован гала-концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) будут принимать участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.