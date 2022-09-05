Усть-Канский район, Алтай, , 05:12 — REGNUM В селе Мендур-Сокон Усть-Канского района Республики Алтай 4 сентября произошёл пожар в здании средней школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в школе на Алтае ГУ МЧС по Республике Алтай

Сигнал о возгорании поступил в 17:31 по местному времени. В ликвидации пожара было задействовано 20 человек и шесть единиц техники.

«Здание примерно 1960 года постройки. Деревянное, 5-й степени огнестойкости, рассчитано на 130 учащихся. Причина устанавливается. На момент пожара в здании людей не было. Погибших и пострадавших нет», — отметили в управлении.