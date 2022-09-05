Благовещенск, , 05:21 — REGNUM В амурском посёлке Моховая Падь мужчина сбил ребёнка и покинул место аварии. Пострадавшей девочке десять лет, водителя разыскивают сотрудники ГИБДД, сообщило 5 сентября ИА Amur. Info.

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ДТП

В госавтоинспекции предполагают, что ребёнка сбил ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 зелёного цвета. Школьница попала в больницу с травмами.

В Белогорске 2 сентября несовершеннолетних пешеходов сбили трижды. Пострадали шестилетняя девочка, переходившая дорогу на зелёный сигнал светофора вместе с отцом, и две 11-летние школьницы.

«С начала 2022 года на территории Приамурья произошло 44 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 7 юных участников погибли и 49 получили ранения различной степени тяжести», — отметили в управлении ГИБДД по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в результате ДТП в Амурской области 28 августа.