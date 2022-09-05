Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Команда спасателей, отправленная на место падения гидроплана на западе США, нашла тело одного погибшего. Поиски еще 8 человек продолжаются, — рассказали в береговой охране.

Корабль береговой охраны США David McSpadden

Крушение самолёта произошло в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби. На борту гидроплана находились восемь взрослых и один ребёнок.

Причина аварии пока не названа.

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