Вашингтон, 5 сентября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Команда спасателей, отправленная на место падения гидроплана на западе США, нашла тело одного погибшего. Поиски еще 8 человек продолжаются, — рассказали в береговой охране.

David McSpadden Корабль береговой охраны США

Крушение самолёта произошло в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби. На борту гидроплана находились восемь взрослых и один ребёнок.

Причина аварии пока не названа.

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