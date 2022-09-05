Лас-Вегас, США, , 05:05 — REGNUM Журналист-расследователь Джефф Джерман был убит рядом со своим домом в американском городе Лас-Вегас (штат Невада). Об этом сообщила газета Las Vegas Review-Journal, в которой мужчина работал.

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На его теле нашли ножевые ранения. Полицейские, которые занимаются расследованием, полагают, что у Джермана могла быть стычка с кем-то, которая закончилась его ранением.

Журналисту было 69 лет. В Las Vegas Review-Journal оценили мужчину как «одного из самых опытных и надежных журналистов» штата. Он писал статьи, касающиеся преступных группировок, коррупции, политических скандалов, а также массовой стрельбы в 2017 году в Лас-Вегасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 август в мексиканском штате Герреро был убит у своего дома глава издания La Realidad журналист Фреди Роман. Он получил ранения из огнестрельного оружия.

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