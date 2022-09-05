Энергодар, Бывш. УССР, , 04:47 — REGNUM Три взрыва прогремели в Энергодаре, — сообщает ТАСС. По предварительной информации в городе сработала система ПВО.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Киевский режим регулярно подвергает артиллерийским и ракетным обстрелам расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. 4 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил ТАСС, что в ходе обстрелов как минимум один снаряд попал в энергоблок.

Информации об изменении радиационного фона не поступало. Все показатели находятся в норме. Ситуация в городе спокойная.

Напомним, что 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре, эксперты ООН осмотрели станцию, вместе с ними объект посетили более 60 журналистов.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС и попытки Киева её сорвать — все новости