Тайбэй, , 04:45 — REGNUM Два китайских истребителя пересекли срединную линию Тайваньского пролива 4 сентября, сообщило министерство обороны Тайваня.

Истребитель skeezy

В Тайбэе считают срединную линию водной границей между Тайванем и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября газета Taiwan News распространила информацию о том, что тайваньские военные разместили на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу орудия против дронов. На такой шаг Тайбэй пошел после инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, прилетевшими со стороны Китая.

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