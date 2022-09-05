Владивосток, , 04:45 — REGNUM Старт всероссийской прививочной кампании против гриппа объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Соответствующее заявление она сделала 5 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вакцина от гриппа Ramstein.af.mil

«Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа», — сказала Попова.

Участники, гости и организаторы форума смогут пройти обследование в специальном медицинском кабинете на стенде Роспотребнадзора и привиться от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.

Накануне Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа. В документе рекомендуется властям в регионах охватить вакцинацией против гриппа как минимум 60% жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил информацию о доставке вакцины от гриппа во все регионы.

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