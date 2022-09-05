Берлин, , 04:25 — REGNUM Инфляция достигла отметки 8,8% в августе в Германии, побив рекорд 1973 года. Об этом 4 сентября сообщил телеканал Fox News.

Инфляция © ИА REGNUM

В июле 1973 года уровень инфляции составил 8,5%, на настоящий день этот уровень выше на 0,3%. Всплеск инфляции напрямую связан с энергетическим кризисом в стране.

Как указал экономист Томас Гитцель в беседе с агентством Reuters, исходя из текущего уровня инфляции и прогнозов, Европейскому центральному банку нужно начать резкое повышение процентной ставки.

Отмечается, что властям Германии не удалось сдержать рост инфляции, а предпринятые меры для её сдерживания, в том числе дешёвый проезд на общественном транспорте и понижение налогов на газ, не возымели нужного эффекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, введенные против России санкции не только «не приведут к прекращению конфликта» в б. УССР, но и станут причиной уничтожения промышленности и среднего класса в самой Германии.

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