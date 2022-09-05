Москва, , 04:15 — REGNUM Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) предложила Минпромторгу ввести заградительные пошлины на ввоз мебели и сырья для ее изготовления из недружественных стран, — сообщают «Известия».

IKEA (сс) mastrminda

Ассоциация предлагает установить пошлину на ввоз мебели для недружественных стран в размере 60%, для всех остальных — 10%.

Предложение объясняется санкциями, из-за которых у российских компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) многократно выросли расходы на логистику. Также было потеряно свыше 60% традиционных рынков сбыта.