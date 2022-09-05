Абуджа, , 04:11 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли при обрушении семиэтажного строящегося здания в городе Лагос на юго-западе Нигерии, сообщило на своем сайте городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Обрушение стены дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом находится рядом с больницей в районе Ониру. По информации спасателей, под обломками находятся еще несколько человек. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в населенном пункте Кхолл (провинция Хайбер Пахтунхва) на северо-западе Пакистана обрушилась крыша жилого дома. В результате случившегося погибли трое детей.

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