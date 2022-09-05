Абуджа, 5 сентября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли при обрушении семиэтажного строящегося здания в городе Лагос на юго-западе Нигерии, сообщило на своем сайте городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение стены дома

Дом находится рядом с больницей в районе Ониру. По информации спасателей, под обломками находятся еще несколько человек. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в населенном пункте Кхолл (провинция Хайбер Пахтунхва) на северо-западе Пакистана обрушилась крыша жилого дома. В результате случившегося погибли трое детей.