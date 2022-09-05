Оттава, 5 сентября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осуждает нападения в канадской провинции Саскачеван, которые унесли жизни по меньшей мере десяти человек. Об этом он написал в своем микроблоге.

Джастин Трюдо

Глава правительства назвал указанные атаки «ужасными и прискорбными». Трюдо выразил солидарность с пострадавшими и семьями погибших. Премьер-министр также отметил, власти Канады внимательно наблюдают за развитием событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября двое мужчин — Дамиен и Майлс Сандерсоны, вооружившись холодным оружием, совершили нападения на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон в Саскачеване. В результате происшествий погибли в общей сложности 10 человек и еще 15 — получили ранения.