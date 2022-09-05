Рамалла , , 03:30 — REGNUM Двое палестинцев обстреляли автобус с израильскими военными, который двигался по шоссе на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Дыра от пули Josh

Инцидент произошел недалеко от городов Дженин и Наблус. Палестинцы приблизились к автобусу и начали стрелять, а после бросили в салон зажигательную бомбу.

В результате атаки пострадали шестеро человек. Преступники были задержаны при попытке к бегству.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября палестинское движение ХАМАС привело в исполнение пять смертных приговоров лицам, осужденным за сотрудничество с Израилем, а также за убийство. Руководство ЕС осудило действия группировки.

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