Буэнос-Айрес, , 03:23 — REGNUM Общее число умерших в результате вспышки легионеллезной пневмонии достигло пяти человек в Аргентине. Об этом 4 сентября сообщает телеканал TN.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Тукуман. Пятой жертвой заболевания стал 64-летний мужчина, который был госпитализирован ы тяжёлом состоянии и находился в частной клинике в отделении реанимации. Умерший страдал от сопутствующих заболеваний. Ещё трое пациентов сейчас находятся под наблюдением врачей, состояние больных врачи оценивают как критическое.

Кроме того, ещё трое заболевших опасным видом пневмонии находятся дома на изоляции. Установить причину вспышки легионеллезной пневмонии не удалось. В минздраве Аргентины отметили, что вспышка наблюдается лишь в пределах одной провинции, власти предприняли все меры для сдерживания распространения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке пневмонии неизвестного типа в одной из провинций Аргентины. Позднее было установлено, что болезнь вызвана бактерией легионелла, которая может находиться в пресной воде, озерах и ручьях.

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