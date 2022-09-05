Сантьяго, , 02:58 — REGNUM Почти две трети граждан Чили, голоса которых уже учтены в рамках проводимого в стране референдума по Конституции, выступили против одобрения нового варианта основного закона страны. Об этом свидетельствуют информация на сайте чилийской избирательной комиссии.

Отказ Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Члены избиркома подсчитали голоса на 23% участках. 62,98% участников референдума не поддержали инициативу, а 37,02% — выразили ей поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент Чили Габриэль Борич заявил, что предложенный проект новой Конституции страны «не идеален» и может быть «улучшен».

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