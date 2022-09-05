Нью-Дели, , 02:41 — REGNUM Подвижная часть аттракциона «Башня свободного падения» рухнула вместе с людьми с 15-метровой высоты в Индии. Об этом 4 сентября сообщил местный портал Oneindia

Аттракционы парка «Вокруг света» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в парке аттракционов в городе Мохали, штат Пенджаб. Аттракцион представляет собой высокий столб, на который словно бы «надета» подвижная часть, похожая на бублик кабина, в которой сидят пассажиры. Именно эта часть с людьми сначала поднялась на высоту 15 метров, в потом резко рухнула на землю.

Кабина ударилась о площадку и разрушилась. В результате ЧП были травмированы несколько десятков человек, в том числе дети. Как минимум 16 человек были госпитализированы.

Отмечается, что в парке аттракционов не было медиков, и пришлось ждать их приезда. Возмущённые очевидцы и родственники пострадавших уверяли, что у парка вообще не было лицензии на работу аттракциона, но проверка показала, что все разрешения у организаторов были. В полиции уверили местных жителей, что пощады не будет, если с их стороны будет обнаружена какая-либо ошибка. Расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается.

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