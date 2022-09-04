Хельсинки, 5 сентября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Правительство Финляндии предлагает выделить финским энергетическим компаниям €10 млрд в рамках реализации программы государственных займов и гарантий, заявила премьер-министр страны Санна Марин на пресс-конференции.

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Такой шаг властей сделан на фоне остановки газопровода «Северный поток». Планируется, что программа будет действовать до конца 2023 года, а максимальный срок погашения займов и гарантий должен составить два года.

Предложение правительства Финляндии отправлено на рассмотрение парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Санна Марин заявила, что финская экономика вынуждена продолжить работу в «военных» условиях из-за энергетического кризиса, с которым столкнулась страна. По ее словам, сложилась ситуация, которая носит беспрецедентный характер, что требует исключительных мер.