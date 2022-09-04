Лондон, 5 сентября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, имеющая наибольшие шансы стать следующим премьер-министром, в качестве меры по борьбе с энергетическим кризисом в стране изучает вариант заморозки цен на электроэнергию, — сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Policy Exchange Лиз Трасс

По данным издания, вариант с заморозкой цен Трасс обсуждала с представителями энергетической индустрии, а также с наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы Минфина Квази Квартенгом.

The Times утверждает, что Лиз Трасс «планирует представить некий аналог искусственного предела цен для потребителей вместе с механизмом по возмещению расходов поставщиков».

Сама Трасс программу по борьбе с энергокризисом пока не представила. Документ должен быть опубликован на ближайшей неделе.

Напомним, что с 1 октября стоимость электроэнергии в Великобритании должна вырасти на 80% — до $4200 в год. Уровень инфляции в Великобритании может превысить 13%.