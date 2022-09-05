Берлин, , 02:00 — REGNUM Мужчина, который с топором напал на женщину в Берлине, получил смертельные ранения в результате действий полицейских. Об этом сказано в совместном заявлении полиции и прокуратуры города.

С топором Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания

Сама жертва нападения скончалась от полученных травм скончалась на месте происшествия. Инцидент произошел 4 сентября в берлинском округе Лихтенберг.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в районе города Ахен (федеральная германская земля Северный Рейн — Вестфалия) мужчина, который был вооружен ножом, набросился на пассажиров поезда и ранил четверых человек.

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