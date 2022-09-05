Саскачеван, Канада, , 01:45 — REGNUM В канадской провинции Саскачеван полиция ищет двух подозреваемых, которые убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15, — сообщило РИА Новости со ссылкой на City News.

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Королевская канадская конная полиция объявила в розыск Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории двух населенных пунктов. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.

По информации «CP 24», погибших и раненых нашли в 13 местах неподалеку от города Саскатуна в поселении коренных народов. Число пострадавших может быть больше — некоторые из жертв нападения могли обратиться в лечебные заведения самостоятельно.