Саскачеван, Канада, 5 сентября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. В канадской провинции Саскачеван полиция ищет двух подозреваемых, которые убили 10 человек и ранили еще по меньшей мере 15, сообщило РИА Новости со ссылкой на City News.

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Королевская канадская конная полиция объявила в розыск Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории двух населенных пунктов. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.

По информации «CP 24», погибших и раненых нашли в 13 местах неподалеку от города Саскатуна в поселении коренных народов. Число пострадавших может быть больше — некоторые из жертв нападения могли обратиться в лечебные заведения самостоятельно.