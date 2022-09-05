Петропавловск-Камчатский, , 01:42 — REGNUM По меньшей мере восемь человек погибли при восхождении на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Вулканы Ключевская сопка и Камень Игорь Шпиленок

Ранее сообщалось о шести жертвах ЧП. По словам Василевского, количество погибших возросло на два человека.

«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал чиновник, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа два гида и группа туристов из десяти человек вышли в поход к Ключевской Сопке. 3 сентября восемь путешественников с проводником начали восхождение на возвышенность. Пятеро из них, а также сам гид, сорвались с высоты и погибли. 4 сентября вертолет со спасателями не смог приземлиться на вулкане из-за сильного ветра.

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