Штат Калифорния, США, , 01:24 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Калифорния. Об этом 4 сентября сообщил телеканал Fox 40.

Легкомоторный самолет

Авиакатастрофа произошла около 09:00 по местному времени (19:00 мск) в Галте. По предварительным данным, самолёт по неизвестной пока причине упал в водоём, находящийся в частной собственности.

В результате крушения самолёта погибли оба находившихся на борту пилота. Информация о возможных пострадавших в районе крушения не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины падения самолёта устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в Германии.

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