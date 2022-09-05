Киев, , 01:06 — REGNUM Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекции наблюдается на территории б. УССР, сообщил журналистам представитель киевского режима Игорь Кузин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его утверждениям, речь идет об «осенней волне» COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM в марте официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биологических лабораториях на территории б. УССР, которые были созданы и финансировались США, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей.

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