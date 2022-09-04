Киев, 5 сентября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается на территории б. УССР, сообщил журналистам представитель киевского режима Игорь Кузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его утверждениям, речь идет об «осенней волне» COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM в марте официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биологических лабораториях на территории б. УССР, которые были созданы и финансировались США, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей.