Москва, , 00:58 — REGNUM Слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о фактическом призыве к насилию российских граждан назвала примером чудовищной логикой невежды официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 4 сентября Захарова написала в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель МИД России ответила на заявление Рейнсалу по поводу ужесточения визового режима для российских граждан. По мнению главы МИД Эстонии, истинная цель визовых ограничений — чтобы хоть один процент граждан России «взял в руки по булыжнику» и вызвал изменения в обществе.

Отдав должное культурному бэкграунду главы МИД Эстонии за его «реверанс в сторону всемирно известного художника Ивана Шадра, автора скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», Захарова назвала его истинным ценителем советского искусства.

Но далее российский дипломат задаёт вопрос: «В своём ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией».

Захарова предположила, что, если глава эстонского МИД делает подобные призывы, то он не будет удивлён, в случае, если булыжник полетит и в окна посольства Эстонии в России, либо в здание эстонского МИД.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники и кому эти помещения принадлежат… Потом пусть не говорит, что «насилие — это не метод». Такие недопустимые приёмы он оправдал сам». — добавила она.

Кроме того, Захарова отметила, что западные либеральные режимы не раз наглядно показывали, что содержание понятия «мораль» может меняться со временем. В качестве примера Захарова привела легализацию однополых браков и наркотиков в странах Запада.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова высмеяла заявление Белого дома о «10 тысячах млн рабочих мест»