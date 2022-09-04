Москва, 5 сентября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о фактическом призыве к насилию российских граждан назвала примером чудовищной логикой невежды официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 4 сентября Захарова написала в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Официальный представитель МИД России ответила на заявление Рейнсалу по поводу ужесточения визового режима для российских граждан. По мнению главы МИД Эстонии, истинная цель визовых ограничений — чтобы хоть один процент граждан России «взял в руки по булыжнику» и вызвал изменения в обществе.

Отдав должное культурному бэкграунду главы МИД Эстонии за его «реверанс в сторону всемирно известного художника Ивана Шадра, автора скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», Захарова назвала его истинным ценителем советского искусства.

Но далее российский дипломат задаёт вопрос: «В своём ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией».

Захарова предположила, что если глава эстонского МИД делает подобные призывы, то он не будет удивлён в случае, если булыжник полетит и в окна посольства Эстонии в России, либо в здание эстонского МИД.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники и кому эти помещения принадлежат… Потом пусть не говорит, что «насилие — это не метод». Такие недопустимые приёмы он оправдал сам». — добавила она.

Кроме того, Захарова отметила, что западные либеральные режимы не раз наглядно показывали, что содержание понятия «мораль» может меняться со временем. В качестве примера Захарова привела легализацию однополых браков и наркотиков в странах Запада.