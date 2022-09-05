Москва, , 00:57 — REGNUM Россия объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после получения официального уведомления от ЕС. Об этом со ссылкой на заявление постпреда РФ Владимира Чижова сообщил ТАСС.

Россия vs ЕС Die Welt

«Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками», — сообщил дипломат в интервью «Известиям».

После получения уведомления МИД РФ подготовит ответные действия «которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно».

Каким именно будет ответ со стороны России Владимир Чижов не сообщил.