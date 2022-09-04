Москва, 5 сентября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Россия объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после получения официального уведомления от ЕС. Об этом со ссылкой на заявление постпреда РФ Владимира Чижова сообщил ТАСС.

Die Welt Россия vs ЕС

«Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками», — сообщил дипломат в интервью «Известиям».

После получения уведомления МИД РФ подготовит ответные действия, «которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно».

Каким именно будет ответ со стороны России, Владимир Чижов не сообщил.