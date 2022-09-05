Анкара, , 00:21 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил отправку из портов б. УССР 5 сентября трех судов с 49,25 тыс. тонн продовольствия, говорится в заявлении СКЦ.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Судно My Meray, на борт которого должны быть погружены 30 тыс. тонн кукурузы для Египта, отправится из Черноморска. Кроме того, сухогруз Golden Yara выйдет из порта Южный и доставит в Мерсин (Турция) 13,5 тыс. тонн зерна.

Еще один корабль — Baron с 5,75 тыс. тонн кукурузы — проследует из Одессы в Турцию. 4 сентября СКЦ также проверил 12 судов, а 5 сентября должен осмотреть еще 15 кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Der Spiegel написал о том, что из 63 сухогрузов, которые до 1 сентября вышли из портов б. УССР, лишь 13 перевозили пшеницу.

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