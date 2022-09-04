Анкара, 5 сентября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил отправку из портов б. УССР 5 сентября трех судов с 49,25 тыс. тонн продовольствия, говорится в заявлении СКЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Судно My Meray, на борт которого должны быть погружены 30 тыс. тонн кукурузы для Египта, отправится из Черноморска. Кроме того, сухогруз Golden Yara выйдет из порта Южный и доставит в Мерсин (Турция) 13,5 тыс. тонн зерна.

Ещё один корабль — Baron — с 5,75 тыс. тонн кукурузы проследует из Одессы в Турцию. 4 сентября СКЦ также проверил 12 судов, а 5 сентября должен осмотреть еще 15 кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Der Spiegel написал о том, что из 63 сухогрузов, которые до 1 сентября вышли из портов б. УССР, лишь 13 перевозили пшеницу.