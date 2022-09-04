Париж, 5 сентября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Власти Франции требуют от Национальной компании железных дорог рассмотреть возможность сокращения числа курсирующих зимой поездов в рамках плана по экономии электричества. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Источник издания в железнодорожной компании подтвердил наличие такого плана, однако отметил, что он разрабатывался в соответствии с потребностями населения. Кроме того, источник отмечает проблемы в реализации плана, который «уже достаточно урезан», «без других решительных мер».

Среди мер железнодорожник называет обязательства со стороны бизнеса по переводу сотрудников на удалённый режим работы.

«В противном случае это приведёт к тому, что пассажиры останутся на платформе или будут втискиваться в [переполненные] поезда, а главы регионов будут выражать недовольство», — считает собеседник издания.

Причём Национальная компания железных дорог (SNCF), по словам представителя железнодорожного крыла профсоюза «Демократическая конфедерация труда» (CFDT) Франсиса Шамбеллана, уже давно экономит до 30% электроэнергии за счёт программного обеспечения, помогающего машинистам выбирать оптимальную скорость движения, на рейсах региональных электричек TER и до 10% на скоростных поездах TGV.

Также отмечается, что в парке компании SNCF находится около 15 тыс. составов. Её потребление электроэнергии составляет 1-2% от общенационального. У SNCF ежегодно уходит около €400 млн на оплату электричества, и руководство компании полагает, что в 2023 году расходы вырастут на несколько сотен миллионов евро из-за повышения цен на энергоресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции оптовая цена электроэнергии выросла за год более чем в 10 раз.