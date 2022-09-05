Москва, , 00:12 — REGNUM Антироссийских заявлений от певицы Аллы Пугачевой не слышал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сам сообщил 4 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления Аллы Пугачевой», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что супруг певицы Максим Галкин делал очень плохие заявления, ему явно «с нами не по пути».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа дизайнер Игорь Гуляев выложил в социальную сеть видеозапись с комментарием Аллы Пугачёвой, которая рассказала, по какой причине покидала РФ и почему решила вернуться домой.