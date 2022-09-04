Москва, 5 сентября, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Антироссийских заявлений от певицы Аллы Пугачевой не слышал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сам сообщил 4 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления Аллы Пугачевой», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что супруг певицы Максим Галкин делал очень плохие заявления, ему явно «с нами не по пути».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа дизайнер Игорь Гуляев выложил в социальную сеть видеозапись с комментарием Аллы Пугачёвой, которая рассказала, по какой причине покидала РФ и почему решила вернуться домой.