Владивосток, , 00:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по экономике после возвращения из Владивостока. Об этом 4 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам в более широком контексте», — заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин будет находиться во Владивостоке 6 и 7 сентября 2022 года. Ожидается, что он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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